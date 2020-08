Die SPÖ Herzogenburg rief zur Wahl von „Herzogenburgs Lieblingslokal“ auf.

Das La Strada holte einen klaren Sieg, gefolgt vom Gasthaus Mahlzig und dem Beef+Burger Steak House.

HERZOGENBURG. . Anfang des Sommers haben die Mandatare der SPÖ Gutscheine der Gastronomie im Wert von über500 Euro angekauft. In der SP-Zeitung „Herzogenburg transparent“ waren Teilnahmekarten abgedruckt, wo bis zu drei Lieblingslokale ausgewählt werden konnten. Die Teilnehmer der Wahl nahmen an der Verlosung der Gutscheine teil.„In den letzten Monaten wurde die heimische Gastronomie von Umsatzeinbrüchen schwer getroffen. Wir wollten unsere Unterstützung zeigen und gleichzeitig Lust auf das kulinarische Angebot unserer Stadt machen“, erklärt Initiator Kurt Schirmer. Jeden Tag wurde auf Facebook ein anderer Gastronomiebetrieb der Stiftstadt - alle 23 nahmen an der Aktion teil - vorgestellt.

Auszeichnung für Engagement der Mitarbeiter

Bei mehr als 120 Teilnehmern entfiel jede zweite Stimme auf das La Strada. Mit 63 Stimmen sicherten sie sich souverän den ersten Platz. Das Gasthaus Mahlzig erreichte mit 28 Stimmen den zweiten Platz, gefolgt vom Beef+Burger Steak House mit 24 Stimmen.Von diesen drei Lieblingslokalen wurde ein Gutschein im Wert von 50 Euro angeschafft und ebenfalls verlost. Christine Zehndorfer, Angela Schweinzer und Dominik Glasner freuten sich über den Gewinnund ihren nächsten Besuch in einem der Herzogenburger Lieblingslokale. Die Betriebe wurden mit einer Urkunde bedacht. „Es ist auch eine Auszeichnung für das großartige Engagement der Mitarbeiter, die dafür sorgen, dass sich die Gäste wohl fühlen und gerne wiederkommen“, strich Bürgermeister Christoph Artner heraus und gratulierte herzlich.