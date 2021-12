Wirbel um Fahrplanänderung der Linie 446 - Verkehrstadträtin Veronika Haas hat sich stark gemacht.

TRAISMAUER (pa). Verunsichert waren viele Eltern in Traismauer und den umliegenden Katastralgemeinden als plötzlich am 12.12.2021 der gewohnte Schulbus Linie 446 auf Grund einer Fahrplanänderung massiv überfüllt war, beziehungsweise nicht alle Stationen angefahren ist. Nachdem sich viele besorgte Bürger an Verkehrsstadträtin der ÖVP Veronika Haas gewandt haben, reagierte die Gemeindepolitikerin prompt und kontaktierte noch am gleich Tag die VOR Fahrplanadaption. Der zuständige Referent des VOR konnte sich von der Notwendigkeit überzeugen lassen und sagte zu die Fahrplanänderung mit 10.01. rückgängig zu machen. Die betroffenen Eltern wurden per Social Media Aussendung über das positive Verhandlungsergebnis informiert.