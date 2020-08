Das vergangene Wochenende stand im Weinland Traisental ganz im Zeichen der Mostviertler Feldversuche. Spitzenkoch Mike Nährer und Winzer Tom Dockner luden gemeinsam mit dem Mostviertel Tourismus zu zwei kulinarischen Abenden voller Überraschungen.

THEYERN/UNTERES TRAISENTAL. Das Prinzip der Mostviertler Feldversuche ist einfach: Etablierte Mostviertler Gastgeber und Köche begeben sich bewusst aus der Komfortzone der eigenen Küche, um gemeinsam mit mutigen Gästen an besonderen Plätzen ein kulinarisches Experiment zu feiern. Dass dabei statt traditioneller Hausmannskost so manche Überraschung auf dem Teller und dem Gaumen landet, machten die beiden Abende im Weingut Tom Dockner wieder deutlich.

Regionalität neu interpretiert

Als Gaumenhappen servierte Haubenkoch Mike Nährer (Gasthaus Nährer) Schweinehirn-Aufstrich und Schafkäse mit Traisentaler Marillen. Das war allerdings nur der Beginn eines genussvollen Abends voller Überraschungen: Traisentaler Saibling, Perschlingtaler Bio-Kräuterseitlinge, Pönninger Wels, Panzinger Bio-Schwein und Perschlingtaler Ziegenkitz sorgten nicht nur für Staunen bei den Gästen, sondern unterstrichen auch den regionalen Charakter der Feldversuche. Dabei kam es immer wieder auf die experimentelle Zubereitung an, die dann auch für Geschmacksexplosionen am Gaumen sorgte. Auch im Keller wurde experimentiert. Gemeinsam mit Mathias Weichhart produzierte Mike Nährer einige interessante Apfel Cider und aus den Weintrauben der „Vergessenen Gärten“ wurde ein Rosé und eine Fassprobe von der „Burgunder Traube“ serviert. Diese Cider und Weine werden in Kürze unter dem Dach der „Mostviertler Feldversuche“ zum Verkauf angeboten.

Spannende Infos zu den Produkten

Immer wieder gab Mike Nährer Infos zu den Produkten, erklärte die Algenproduktion oder wie er vom neunzehnjährigen Landwirt das Ziegenkitz organisiert hatte. Darüber hinaus sorgte Gastgeber Tom Dockner mit seinen exquisiten Weinen für die perfekte Getränkebegleitung. Abgerundet wurde das Menü mit einem Cheesecake mit Algen aus dem Traisental, dazu gab es Rote Rüben Cider.

Zufriedene Gastgeber

„Sehr gerne begebe ich mich immer wieder auf die Suche nach neuen, innovativen Produkten unserer Traisentaler Produzenten. Meist ist im Vorfeld das Ergebnis meiner Experimente nicht klar, die kreativen Speisen und Getränke werden aber gerne von unseren Gästen probiert. Ich freue mich über jeden einzelnen Teilnehmer, der sich gemeinsam mit uns auf die Feldversuche einlässt.“

, betonte Spitzenkoch Nährer.



„Dass die Nachfrage so enorm und beide Termine ausgebucht waren, freut uns sehr und motiviert uns, weiter nach neuen Geschmäckern zu suchen.“

, ergänzte Gastgeber Tom Dockner.

Zur Sache

Übrigens: Zum nächsten Mostviertler Feldversuch lädt am Samstag, den 29. August, Schlosswirt Andreas Plappert ins Schloss Rothschild in Waidhofen an der Ybbs.

Mostviertler Feldversuche 2020 – Die weiteren Termine

Ein Feldversuch im Rothschildschloss

Sa, 29. August | Andreas Plappert | Schloss Rothschild, Waidhofen a/d Ybbs

Ein Feldversuch mit Birne und Palme

Sa, 12. September | Theresia Palmetzhofer & Doris Farthofer | Mostelleria, Öhling

Ein Feldversuch nahe dem rauen Ötscher

Sa, 26. September | Mike Nährer | Ötscher-Basis, Naturpark Ötscher-Tormäuer

Drei Tage, drei Köche, drei Feldversuche

mit Stefan Hueber, Hubert Kalteis & Erich Mayrhofer

· Do, 01. Oktober | Landgasthof Bärenwirt, Petzenkirchen

· Mi, 06. Jänner 2021 | Gasthof Hueber, St. Georgen an der Leys