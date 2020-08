FF Statzendorf rückte nach Unwetter-Verwüstung im Pielachtal zur Hilfe aus

PIELACHTAL/STATZENDORF. Die Unwetter am Vortag ließen es bereits erahnen. Postwendend wurde die Freiwillige Feuerwehr Statzendorf am Sonntag, den 23. August um neun Uhr, von der Bereichsalarmzentrale St. Pölten zum Unwettereinsatz nach Haunoldstein alarmiert. Unverzüglich rückte man mit der Sonderpumpe und dem Hilfeleistungsfahrzeug 3 zum Einsatz aus.

Bild der Verwüstung

Vor Ort bot sich den Einsatzkräften ein Bild der Verwüstung. Innerhalb kürzester Zeit waren ganze Ortschaften im Wasser versunken. Tiefgaragen waren bis an die Decke mit Schlamm gefüllt. Keller waren geflutet und standen unter Wasser. Die Freiwillige Feuerwehr Statzendorf wurde mit Auspumparbeiten in Groß-Sierning beauftragt. Rasch folgten weitere Einsatzbefehle. Bereits zu Mittag wurde das Rüstlöschfahrzeug ebenfalls in die Hochwasserregion entsandt, damit noch mehr Schmutzwasserpumpen zur Verfügung standen.

Geräteputzen war letzter Auftrag des Tages

Um 17:30 Uhr konnten alle Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Statzendorf wieder einrücken. Die Mannschaft wurde jetzt mit der Reinigung der Gerätschaften konfrontiert. Diese Aufgabe konnte bis zwanzig Uhr erledigt werden.