2181 aktive Betriebe sorgen in St. Pölten für Qualität am Teller

Kaiblinger: "Regional und saisonal ist unser Trumpf."

ZAGGING. Anlässlich der Bezirkstour zur Kampagne „Für Dich, für Alle, für Österreich“ machte der NÖ Bauernbund, an der Spitze Direktor Paul Nemecek, auch in Zagging Halt. „Corona hat uns die Abhängigkeit von ausländischen Importen und offenen Grenzen aufgezeigt. Leere Regale und verunsicherte Konsumenten dürfen sich nicht wiederholen, Deshalb braucht es jetzt vom Staat die Garantie auf heimische Lebensmittel zur Selbstversorgung der Bevölkerung. Diese Garantie kann nur als Staatsziel im Verfassungsrang sichergestellt werden.“, so Nemecek zum Thema der Bauernbundkampagne.

59.787 Hektar für 186.088 Menschen im Bezirk

Die Landwirtschaft ist gerade im Bezirk St. Pölten ein großes Thema. Sie ist das Rückgrat der Lebensmittelproduktion und die 2181 aktiven und ganzjährig durcharbeitenden Betriebe sichern auf 59.787 Hektar Agrarfläche die Versorgung der 186.088 Einwohner im Bezirk. Gerade in St. Pölten zeigt sich die Vielseitigkeit der heimischen Landwirtschaft, von Gemüse, Fleisch über Getreide - und Milchprodukten ist alles vertreten und wird direkt vor Ort hergestellt. Bezirksbauernkammer-Obmann Anton Kaiblinger und Landtagsabgeordnete Doris Schmidl sind sich einig: „Regional und saisonal ist unser Trumpf. Unsere Bauern in der Region sichern die Versorgung mit heimischen Lebensmitteln und tragen auch einen erheblichen Teil zur Wertschöpfung vor Ort bei.“