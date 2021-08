Die Weinviertler Produzenten öffnen am 8. August 2021 ihre Pforten und bieten einen Blick hinter die Kulissen.

Besuchen Sie am 8. August die teilnehmenden Betriebe.

WEINVIERTEL. Im Rahmen von Betriebsführungen und Verkostungen ermöglicht es die Sommer Genusstour im Weinviertel, ausgewählte Betriebe und deren alltägliche Arbeit hautnah mitzuerleben.

Genuss-Eldorado

Das Weinviertel – bekannt als größtes Weinbaugebiet Österreichs – präsentiert sich im Sommer als Genuss-Eldorado rund um frisches Obst und Gemüse sowie weiteren spannenden Erzeugnissen. Am Sonntag, 8. August 2021, lädt die Region von 10 bis 19 Uhr zur Sommer Genusstour. Einblicke in den Anbau und in die Verarbeitung von regionalen Produkten werden im Rahmen von Betriebsführungen gewährt. Verkostungen und Einkauf runden das Angebot ab.

28 Betriebe im Weinviertel öffnen ihre Pforten

Winzerbräu Ludwig Hofbauer, Unterretzbach

Atelier Silvia Pollak-Parzer, Unterretzbach

Gutes vom Gutshof, Unternalb

Biohof Schifter, Pulkau

Bio à la Karth, Pulkau

Zebedäus Bräu, Zellerndorf

Imkerei Gruscher, Peigarten

Baumgartner’s Edelbrände, Untermarkersdorf

Edenhof – Garten Eden, Hadres

Gutes von Obritz

Weinviertler Weinbergschnecke, Obritz

Wein & Genuss Elisabeth Hausgnost, Guntersdorf

Gemüsemanufaktur Kemeter, Nappersdorf

Hofladen Plöch „Wia daham“, Enzersdorf im Thale

Genussgut Zeilinger-Wagner, Hohenwarth

Weingut Franz Bauer, Göllersdorf

BOA Farm Beefcattle, Wildendürnbach

Biobeerengarten Hummel, Loosdorf

Ziegenhof Klampfl, Loosdorf

Eisenhuthaus – Konditorei – Café, Poysdorf

Miller’s handgebraute Bierspezialitäten, Großkrut

Zuckermühle, Hobersdorf

Imkerei Mario Waismayer, Ladendorf

Marillenhof Hackl, Atzelsdorf

Bio Obstbau Filipp, Bogenneusiedl,

Weingut Zuschmann-Schöfmann, Martinsdorf

Genusskoarl, Wolkersdorf

ÖsterReis, Gerasdorf

Entdecken – Kosten – Mitnehmen

Die Betriebsführungen, die im 2-Stunden-Rhythmus stattfinden, sind für die Gäste kostenlos. Der erste Rundgang startet bei allen Produzenten um 10 Uhr, die letzte Führung findet um 18 Uhr statt. Darüber hinaus gibt es bei allen teilnehmenden Betrieben den gesamten Tag über die Möglichkeit für Verkostungen und den Kauf von Produkten.

Das detaillierte Programm finden Sie unter www.weinviertel.at/genusstour-sommer

Die Sommer Genusstour ist eine gemeinsame Aktion von Weinviertel Tourismus und KOST.bares Weinviertel. KOST.bares Weinviertel ist eine Initiative der LEADER-Regionen Weinviertel Ost und Weinviertel-Manhartsberg in Zusammenarbeit mit der ARGE zur Landentwicklung im Raum Hollabrunn.