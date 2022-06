Rock die Weide 2022 in Frauenhofen

Am 17. und 18. Juni fand zum zweiten Mal das Musikfestival Rock die Weide in Frauenhofen statt. Insgesamt wurden an beiden Tagen rund 350 Besucherinnen und Besucher auf die Weide des Biohofs Steinböck gelockt.

,,Ein Fest welches keine musikalischen Grenzen kennt und viele Genres involviert", so die Organisatoren Leitgeb Entertainment und HeadUp Promotion. Tatsächlich bot das Festival ein breites musikalisches Aufgebot: Freitag ging es rockig zur Sache, unter anderem mit SIGN OF DECAY (Metal), GO GO GORILLO (Rock'n Roll) und SKATAPULT (Ska, Punk). Am Samstag boten - unter anderen - SON DEL RAVAL (Worldbeat), FREEM'EYE'ND (Reggae, Ska) und MATHO & VIENNA DANCEHALL ORCHESTRA (Hip Hop, Dancehall) ihr Bestes.

Die Hauptbar übernahm das Carambol Horn. Für die weitere Ausschank und gutes Essen sorgten mehrere, regionale Vereine: Die Feuerwehr Frauenhofen, der Dorferneuerungsverein und die Jugend Frauenhofen.

Mit diesem zweitägigen Event wurde jedenfalls ordentliche Festivalstimmung nach Frauenhofen gebracht.