11. Oldtimerpicknick in Eggenburg am 15. August 2021

EGGENBURG. Am Sonntag den 15. August geben sich die Oldies wieder ein Stelldichein in Eggenburg.

Ab 9 Uhr treffen die ersten Teilnehmer am Hauptplatz rund um den Adlerbrunnen in Eggenburg ein.

Ca. um 10 Uhr fahren alle im Konvoi über Stoitzendorf - Wartberg zum Picknickplatz, beim Libellenteich in Limberg.

Nach der Bewirtung und dem Picknicken gehts nach Röschitz ins Raritäten Privatmuseum zum Ausklang.

Die Teilnahme ist kostenlos, die Fahrzeuge sollten nicht jünger als Baujahr 1969 sein, egal ob einspurig oder mehrspurig.

Die Covid - 19 Maßnahmen und 3 G Regeln müssen unbedingt eingehalten werden.

Veranstalter ist der ARBÖ Ortsklub Eggenburg in Kooperation mit dem Raritäten Privatmuseum Röschitz.

"Wir wünschen den TeilnehmerInnen eine entspannte An- und Abreise", freut sich Emmerich Grath.