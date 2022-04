Zwischenbericht - Projekt „von Eggenburg für Eggenburg“

EGGENBURG. Seit 2. März läuft das caritative Projekt des Jugendhaus K-Haus „VON EGGENBURG FÜR EGGENBURG“.

„Wir sind überglücklich, dass so viele Produkte gespendet wurden!“ freuen sich die Mitarbeiterinnen. Die eingelangten Sachspenden, viele davon wurden in den bereitgestellten Einkaufswagen bei Eurospar und Billa in Eggenburg gesammelt. werden von den Jugendlichen, die regelmäßig den FreiRaum im K-Haus besuchen, nun sortiert und geordnet für die Ausgabe: „Bald können finanzschwache Familien und Einzelpersonen zu uns kommen und sich abholen was sie brauchen um das Börsel zumindest in diesem Monat finanziell zu entlasten. Da ist dann vielleicht auch ein Kaffee im Kaffeehaus drin!“

Endlich wirklich helfen

Die Freude bei den Jugendlichen ist groß nun „endlich wirklich helfen zu können“. Zu den großzügigen Spenden der Bewohner und Unternehmer der Region darf sich das Team des K-Haus auch über eine angekündigte Lieferung von Fleisch- und Fischprodukten – von einem Unternehmer aus der Umgebung, der allerdings ungenannt bleiben möchte – freuen.

Armutsgefährdete Personen

Ab 25. April können armutsgefährdete Personen anonym ins K-Haus kommen und sich eine Einkaufstasche mit Produkten aus der großen Auswahl füllen. Die Initiatoren bitten um Unterstützung um die finanziell benachteiligen Personen zu erreichen und die Hemmschwelle zu senken: „Wir hoffen, dass viele Menschen auch zu uns kommen um sich Produkte zu holen. Oft ist das Bewusstsein die eigenen finanzielle Lage betreffend verschoben und wird persönlich als nicht so schlimm empfunden. Es wäre toll, wenn jeder jemanden anspricht und auf diese Aktion und das Angebot aufmerksam macht. Dann erreichen wir sicher viele Personen.“ Spenden können noch bis 14. April abgegeben werden.