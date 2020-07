Bernie Hengl beim Motorrad Trial am Podest

Bester Österreicher wurde der Baumaschinentechniker Bernie Hengl aus Gars am Kamp beim Internationalen A-Cup zwei Tage Trial in Kufstein/Tirol. Bernie, der für das Trialgarten Ohlsdorf Team startet, wurde bei diesem Event, das durch die Corona Sperre im Ausland mit einem Rekordstarterfeld von 150 Teilnehmern aus Österreich, Deutschland, Schweiz , Italien und sogar dem Ex-Weltmeister Bernie Schreiber aus den USA in die Geschichte eingehen wird, hinter dem Italiener Fatis Tabarelli und dem Deutschen Lucky Brei hervorragender dritter und damit auch bester Österreicher - eine tolle Leistung.