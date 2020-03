Der Österreichische Vorlesetag geht in die dritte Runde:

Am 26. März 2020 liest ganz Österreich vor und alle hören zu. Hunderte Privatpersonen, bekannte Künstler*innen, zahlreiche Unternehmen und Institutionen machen den Österreichischen Vorlesetag zum bundesweiten Lese-Ereignis. Das wichtigste Ziel der Initiative: das Lesen wieder populärer zu machen.

Die Resonanz ist groß: Die Anmeldungen liegen auch dieses Jahr über den Erwartungen. Täglich registrieren sich mehr Österreicher*innen, um am 26. März ein Zeichen für die große Bedeutung des Lesens zu setzen. Ziel ist es, das Lesen verstärkt ins Zentrum des (Freizeit-) Interesses der Österreicher*innen zu rücken. Denn laut der Pisa-Studie 2018*[i] haben Digital Natives Schwierigkeiten, sinnerfassend lesen zu können.

Zum anderen aber bietet Vorlesen die Möglichkeit, Senior*innen zu unterhalten und ihnen gebührend Aufmerksamkeit zu schenken.

Jeder kann am Österreichischen Vorlesetag aktiv mitmachen

Jeder ist dazu aufgerufen, vorzulesen. Jeder, der Freude am Vorlesen hat und andere mit seiner Begeisterung für das Lesen anstecken möchte, kann mitmachen. Beschränkungen gibt es keine:

Ob Märchen oder Kurzgeschichte, Popliteratur oder philosophische Texte, Lyrik oder Essays;ob einsprachig oder mehrsprachig – der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt: Ob in der Schulklasse, im Wohnzimmer, am Bahnhof, am Bauernhof, in einer Seilbahngondel oder auf einer Hebebühne, ob in einer Kindergartengruppe, im Seniorenheim oder im Wohnzimmer, einander vorgelesen wird – alles ist möglich! Jede registrierte Vorlesung ist ein Statement für das Bewusstsein, dass Lesen das Fundament von guter Bildung und der Grundstein unserer Kultur ist. Noch dazu macht es Vergnügen, wenn Bilder im Kopf entstehen und Phantasiereisen unternommen werden. Gut lesen zu können macht stark und selbstbewusst!

Anmeldung bis 26. März unter: https://vorlesetag.eu/dabei-sein