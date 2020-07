Die Fotoausstellung „Menschenbilder 20/21“ wurde feierlich eröffnet

St. Pölten ist heuer die erste niederösterreichische Station der Ausstellung „Menschenbilder 20/21“. Die Ausstellung ist in der Zeit von 17.7.2020 bis 15.09.2020, im Bereich des Freizeit-Hotspots Ratzersdorfer See, zu sehen!

Die 38 Berufsfotografinnen und Berufsfotografen, darunter auch der Horner-Fotograf Emil Jovanov, präsentieren ihre besten Arbeiten. Ein besonderer Effekt der Portraits wird dadurch erzielt, dass diese als großformatige Fotografien (140 cm x 140 cm) an Fotobänken angebracht werden. Dies regt die Betrachter an, sich Zeit zu nehmen und in Ruhe die Eindrücke der Bilder auf sich wirken zu lassen.