Ehering nach 20 Jahren wieder gefunden!

"Ich hab immer gesagt 'unsere Ehe hält nicht, ich hab meinen Ring verloren'", lächelt Maria König.



EGGENBURG. "Vor 20 Jahren im Mai haben wir in Stoitzendorf in unserem Weinkeller ein neues Kellerstüberl gemacht. Da habe ich den Pullover, weil er so schmutzig war, ausgezogen und auf einmal war der Ehering weg", erzählt Maria König lachend. "Wir haben ihn so gesucht, ein 3/4 Jahr lang. Sehr viele Leute haben geholfen, auch mit einem Suchgerät. Jetzt hat Nachbar Harald Hauk, schräg vis-à-vis, eine Pergola ausgebaggert, die Erde gerecht und fand was Glitzerndes, ganz schmutzig. Nach der Reinigung sah er den Ring. Aber wem könnte er gehören? Er hat meinen Mann gefragt, wann er geheiratet hat - die Daten waren eingraviert - 26. Mai 1963. Silberhochzeit im Mai 1988 war auch eingraviert. Da wusste er, er gehört uns. Gesagt hat er nichts und meinem Mann ein schönes Schachterl übergeben. Der ist ein 'Harter', aber da gab es Tränen." "Das ist der Ehering meiner Frau", war er gerührt. "Der Nachbar meinte, er solle ihn mir erst am 26. Mai geben, aber das hat er nicht ausgehalten. Am Abend gab er mir das Schachterl. 'Wieso krieg ich was, ich hab ja nichts? Ist das mein Ehering?' Jetzt hab ich auch weinen müssen."

Er fand den Ring ..

Harald Hauk fand den Ring. Er ist z.Z. im Corona-Einsatz, im Botschaftsdienst in Wien beim Jägerbataillon Wien 1, Hoch- und Deutschmeister. Hauk: "Die Soldaten aus dem Milizstand, also aus der Bevölkerung, leisten hervorragende Arbeit, sie sind mit großem Engagement bei der Sache. Für Österreich und unsere Bevölkerung."