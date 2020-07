Friday in the City - Konzert für Kinder mit Kinderliedermacher Bernhard Fibich !

Am Freitag 31.07. spielt Bernhard Fibich wieder ein Mitmachkonzert für Kinder in seiner Heimatstadt Horn.

Fibich ist in ganz Österreich unterwegs – seit 30 Jahren hauptberuflich als Kinderliedermacher -

und trotz Corona läuft seine Konzert-Tournee unter strenger Einhaltung

aller Vorschriften zur CoV-19 Prävention wieder sehr gut! Gesundheit geht vor!

"Nun gibt es endlich auch wieder in Horn ein Konzert", freut sich der Liedermacher.

Freitag 31.07.2020

Kunsthaus Horn, Arkadenhof (Open Air), Wienerstraße 2

16.00 Uhr

(Bei Schlechtwetter im Saal)

Eintritt: Freie Spende