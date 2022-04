Gars: Gemeinde unterstützt ihre Studierenden

GARS. Bei der Gemeinderatssitzung wurde für die Studierenden aus der Marktgemeinde eine Unterstützung von € 100 pro Semester für einen Fahrtkostenzuschuss beschlossen.

Voraussetzung: Hauptwohnsitz in der Gemeinde und ein Schulnachweis für das laufende Semester. LAbg. Wiesinger zum Antrag der SPÖ Gars: "Nachdem das Land NÖ im November das erfolgreiche TOP-Jugendticket ersatzlos gestrichen hat und die Studierenden somit einen fast 10-mal so hohen Preis bezahlen müssen, unterstützen wir als Gemeinde Gars unsere Studierenden bis zum 26. Lebensjahr mit € 100 pro Semester." Bgm. Falk: "Mit dieser Aktion hoffen wir als Gemeindevertreter den Studierenden aus der Gemeinde Gars ihren Hauptwohnsitz bei uns in Gars aufrecht zu erhalten."