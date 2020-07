Gemeinde versorgt 20 positiv Getestete

20 Personen der Firma Dachsberger sind in Quarantäne und werden in Eggenburg von der Gemeinde betreut.

EGGENBURG. Diese 20 Mitarbeiter mussten von den anderen 244 in Quarantäne befindlichen Kollegen getrennt werden, daher leben sie im Lindenhof und werden von der Gemeinde Eggenburg betreut. "Diese Arbeiter wurden positiv getestet, solange sie in Quarantäne sein müssen, hat die Gemeinde geschaut, dass sie eine Unterkunft haben", bestätigt Bgm. Georg Gilli.

Untergebracht sind sie im Lindenhofsaal auf Feldbetten vom Roten Kreuz und dem Bundesheer. Ein Fernseher und ein Wutzler wurden zur Verfügung gestellt. Natürlich werden sie dort auch verpflegt, Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Warmhaltecontainer sind im Einsatz, ein Gasthaus liefert das Essen, alle Vorschriften der Behörde, Masken etc. zum Schutz werden eingehalten. Die Mitarbeiter der Gemeinde sind nicht in Kontakt mit den Personen in Quarantäne. Den Leuten im Lindenhof geht es relativ gut. Fünf haben Symptome, der Rest nicht. Es sind nur Männer - ungarische Staatsbürger. Mitte dieser Woche endet die Quarantäne.