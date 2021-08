Hilfe und Pflege daheim Horn bietet individuelle und hochqualitative Unterstützung für ältere, kranke oder pflegebedürftige Menschen. Derzeit gibt es freie Betreuungskapazitäten!

Unterstützung

Wenn der Alltag durch Alter oder Krankheit beschwerlicher wird, sind die Heimhelferinnen und Heimhelfer des Hilfswerk Horn da! Sie unterstützen bei Aktivitäten des täglichen Lebens – z.B. Körperpflege, Essen, Aufräumen, Einkäufe und Erledigungen oder einfach Gesellschaft leisten. So haben die Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, weitgehend selbstständig in ihrer gewohnten Umgebung zu bleiben – und Angehörige werden erheblich entlastet. Das Stundenausmaß oder die Häufigkeit der Betreuungsbesuche werden dabei individuell vereinbart. Aktuell stehen in Horn und Umgebung freie Heimhilfe-Betreuungskontingente zur Verfügung.

Heimhilfe-Angebot

Das Heimhilfe-Angebot nimmt im Hilfswerk Niederösterreich einen enorm wichtigen Stellenwert ein. „Unser Heimhilfe-Angebot bietet professionelle Unterstützung im Alltag unter Einhaltung höchster Hygiene- und Sicherheitsstandards und entlastet Angehörige in dieser herausfordernden Zeit. Wir finden für jede Situation gemeinsam eine passende Lösung“, sagt Hilfswerk Niederösterreich-Präsidentin Michaela Hinterholzer.

Aktuell sind 52 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hilfe und Pflege daheim-Standorts Horn, in rund 3.400 Einsatzstunden pro Monat, für Kundinnen und Kunden in ganz Horn unterwegs.