Neue Wege für alte Kleider. Rotes Kreuz setzt verstärkt auf Henry Läden.

In den 24 Henry Läden des Roten Kreuzes werden gut erhaltene Kleidungsstücke zu einem geringen Preis weiterverkauft.

Mit Jahresende setzte das Rote Kreuz Niederösterreich einen wichtigen Schritt in der Altkleidersammlung: statt der gewohnten Sammelboxen, Container und Haussammlungen gibt es künftig ausschließlich die Sammlung und den Verkauf von Altkleidern im Rahmen der Second Hand Boutiquen – den sogenannten Henry Läden.

Präsident Josef Schmoll, Rotes Kreuz NÖ: „Unsere Henry Läden haben sich sehr gut etabliert und werden auch künftig weiter ausgebaut. Damit haben wir im Laufe der vergangenen Jahre für gut erhaltene Kleidung eine sinnvolle Alternative zu den Sammelboxen geschaffen.“

In Horn gab es weder Sammelboxen noch Container, aber es gibt den Henry Laden, mitten im Herzen der Stadt. Hier kann Kleidung und vieles mehr zu den Öffnungszeiten abgegeben werden.

Diese Läden – mittlerweile gibt es bereits 24 Läden in NÖ – haben den Vorteil, dass tragbare Kleidung nicht nur abgegeben werden kann, sondern jeder auch schnell ein Schnäppchen mitnehmen kann. „Die Henry Läden haben natürlich die klare Ausrichtung, dass der Reingewinn wieder sozialen Projekten und Aufgaben des Roten Kreuzes zugutekommt“, meint Schmoll. Der Henry Laden ist sowohl für jene Menschen interessant, die ihren Kleiderkasten wieder einmal „ausmustern“ wollen, die guten Stücke aber dennoch nicht in den Müll gehören – als auch für jene, die gerne einmal ein neues Stück „erstöbern“ möchten, ohne gleich tief in die Taschen greifen zu müssen. Dazu kommt der wichtige soziale Aspekt: Menschen, mit geringem Einkommen können hier leichter gute Kleidung und besondere Schnäppchen finden und der Gewinn aus den Henry Läden kommt ebenfalls sozialen Projekten des Roten Kreuzes NÖ zugute.

Henry Laden

Hauptplatz 21, 3580 Horn.

Montag 9-12 Uhr und 14-18 Uhr.

Dienstag und Donnerstag: 9-13 Uhr

Freitag 9-17 Uhr.