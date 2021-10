Kellergassenkultur: Kongress in Röschitz

Der dritter Kellergassen-Kongress findet am 28. Oktober in Röschitz unter dem Titel „Kellergassenkultur - ein immaterielles Kulturerbe“ statt. Im Rahmen des Kongresses widmen sich Vortragende verschiedenen Fragestellungen rund um die Kellergassenkultur, die Winzersprache, den Weinbräuchen und dem Kellerleben vor der Mechanisierung. In fünf verschiedenen, parallel laufenden Workshops, kann man sich dem Handwerk und der Kulinarik rund um die Kellergassen nähern.

Mehr Infos zu Programm und Anmeldung für den ganztägigen Kongress (9.00 – 17.00 Uhr) unter http://akademie.agrarplus.at oder Tel. 02952/352 23.

Kosten: € 49,- (inkl. Pausengetränke und Tagungsunterlagen)