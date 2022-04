Die Schreibwerkstatt Waldviertel lädt am Samstag, den 23. April, um 19:00 zur Lesung ins Kunsthaus Horn ein.

Es lesen Dagmar Leupold („Dagegen die Elefanten!“), Doron Rabinovici („Die Einstellung) und Monika Rinck („Alle Türen“). Kurt Gold-Szklarski spielt Akkordeon und spannt dabei den musikalischen Bogen vom Barock bis zum Tango. Die Lesung findet in Kooperation mit dem Kunstverein Horn und der Buchhandlung Frau Hofer in der Bücherstube statt.

Die Lesung stellt den festlichen Abschluss des Frühjahrstermins der Schreibwerkstatt Waldviertel dar. In den zwei Mal jährlich stattfindenden Schreibklassen vermitteln renommierte Autor:innen die Kunst des literarischen Schreibens und richten sich dabei sowohl an Anfänger:innen wie auch Fortgeschrittene. Auch diesmal konnten für die Seminare drei vielfach ausgezeichnete Autor:innen gewonnen werden, die Auszüge aus ihrem Schaffen bei der Lesung vorstellen.

Dagmar Leupold

Dagmar Leupold liest aus dem kürzlich erschienen Roman „Dagegen die Elefanten!“ (Jung und Jung), in dem sich alles um eine Außenseiterfigur in einem Theaterbetrieb dreht. Für ihre Romane „Die Witwen“ und „Unter der Hand“ war sie für den deutschen Buchpreis nominiert.

Doron Rabinovici

Doron Rabinovici, Autor und Historiker, präsentiert mit „Die Einstellung“ (Suhrkamp) ebenso eine Buchneuerscheinung. Wie schon in früheren Werken nimmt er sich wieder einem politisch brisanten Thema an, dem Wechselspiel zwischen Politik und Medien und der Deutungshoheit über die Bilder in einer polarisierten Welt.

Monika Rinck

Monika Rinck liest aus ihrem Lyrikband „Alle Türen“ (kookbooks). Die Autorin veröffentlichte Lyrik, Prosa und Essays. Sie wurde vielfach ausgezeichnet, u.a. erhielt sie 2021 den Berliner Literaturpreis und den Erlanger Literaturpreis für ihre Übersetzungen ungarischer Gegenwartsliteratur.

Kurt Gold-Szklarski

Kurt Gold-Szklarski führt mit dem Akkordeon musikalisch durch den Abend. Sein breites Repertoire erstreckt sich von Barockmusik über Tango Argentino bis zum Jazz. Kürzlich veröffentlichte er eine Solo-CD mit Barockbearbeitungen. Die Musik ist sein zweiter Beruf, Kurt Gold-Szklarski arbeitet als Allgemeinmediziner in Wien.

Eintritt freie Spende.

Die Schreibwerkstätten

Die Schreibwerkstätten werden in Kooperation mit der Schule für Dichtung, Kolik-Zeitschrift für Literatur, dem Niederösterreichischen Literaturhaus, DUM – Das Ultimative Magazin und der Waldviertelakademie veranstaltet und vom Bundesministerium für Kunst, Kultur, Öffentlicher Dienst und Sport, der Kulturabteilung des Landes Niederösterreich und der Stadtgemeinde Horn gefördert, sowie von der WEB Windenergie AG gesponsert.

