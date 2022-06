Der Naturpark ist Teil der idyllischen Teichlandschaft rund um das Stift im nordöstlichen Waldviertel, mit strukturierten landwirtschaftlich genutzten Flächen und hohem Mischwaldanteil.

GERAS. Diese kleinteilige Landschaft hebt sich von der weiteren, intensiv genutzten agrarischen Umgebung wohltuend ab.

Ein Projekt des Naturparks Geras ist die Wild- und Waldschule. Dennoch ist der NAturpark kein Tierpark.

Die Tiere selbst dürfen sich zum Großteil in sehr großen, naturnahen Gehegen bewegen und sind deswegen vielleicht nicht immer sofort bzw. manchmal sogar erst mit viel Geduld zu entdecken.

Termine im Naturpark

Die nächsten relevanten Termine im Naturpark sind die morgendlichen Fütterungsrunden, welche online gebucht werden können. Das heißt zwar früh aufstehen, aber so exklusiv ist der Naturpark selten zu erleben.

Diese starten jeweils um 8:00 Uhr - zu dieser Zeit ist sonst nur unser Naturparkmitarbeiter im Park unterwegs.

Der wichtigeste Termin ist 2022 das Abfischen am Klosterteich.

Der Lange Teich ist der größte Karpfenteich des Stiftes und liegt im Naturparkareal. Dieser Teich wird als erster im Herbst abgefischt, um das Wasser der nachfolgenden 8 Himmelsteiche wieder auffangen zu können.

Einer der acht Teiche ist der sogenannte Klosterteich. Er liegt direkt hinter dem Stift Geras.

Am 29. Oktober 2022 - sofern es keine gesetzlichen Einschränkungen für Veranstaltungen gibt - können die Gäste ab ca. 10:00 Uhr den Männern bei ihrer Arbeit im und am Teich zusehen. Für die Kinder sind zumindest Stiefel, ab besten noch Regenhose, ein guter Kleidertipp.

Der Verein Naturpark Geras kümmert sich um den Festzeltbetrieb. Mit den Einnahmen aus dieser Veranstaltung werden die Futterkosten für den Winter finanziert, da im Park nur Saisonbetrieb von Palmsonntag bis 31. Oktober möglich ist.

Pflanzenvielfalt

Die Pflanzenvielfalt ist unserem Naturpark sehr konzentriert.

Entlang der Wanderwege findet man Eichen-, Buchen- und weitere Laubbaumalleen.

Birkenwäldchen spenden Schatten. Bachblüten lassen sich in den versteckten Mulden finden.

Das Weidenlabyrinth bringt Spiel und Spaß und der ganze Stolz des Naturpark-Teams ist der Naturparkkindergartenwald: Mit den Naturparkkindergartenkindern konnte das Team im Herbst 2018 "ein eigenes Wäldchen im Wald" anlegen. 3000 verschiedenste Bäumchen wachsen dort.