Neujahrsvorsätze 2020

Gerald Baker, Inhaber Baker Transporte

Gars:"Mehr Zeit für meine Liebsten, nämlich meine Tochter Johanna und meine Lebensgefährtin Sylvia aufbringen! Und mich, so gut es geht, nur mehr mit Menschen umgeben, die mir gut tun! Alten Ballast abwerfen...und natürlich Gesundheit! Gekoppelt mit einem Wunsch: politische Stabilität. Und Leistung muss sich im Gegensatz zu Faulheit lohnen!"

Chefinspektor Franz Kriest

Chefinspektor Franz Kriest möchte im kommenden Jahr mehr sporteln, sich überhaupt bewusster ernähren, mehr Zeit für die Enkelkinder und auch sich selbst nehmen.

Gynäkologe Rudolf Wiborny



Horn: "Gewichtsreduktion" (lacht), "mehr Zeit für die Enkelkinder und zufrieden sein, mit dem was man hat."

Irene Zahrl, Inhaberin von Luftballon.at

Eggenburg/Wien: "Reiten lernen, eine wissenschaftliche Arbeit fertigstellen, die ich vor zehn Jahren begonnen habe (lacht) und Freundschaften aussortieren oder wieder aktivieren."

Wolfgang Brandstetter, Ex-Vizekanzler

"Ich wünsche mir für 2020 (endlich wieder) eine stabile Regierung, dass das Eggenburger Stadthotel, dass Werner Optiz in den letzten Jahrzehnten hervorragend geführt hat, genau so bestehen bleibt, dass sich die Stadt insgesamt besser entwickelt als zuletzt, und dass die Bezirksblätter so gut bleiben, wie sie sind!

Hans Poinstingl, LEIDENFROST-POOL GMBH

„Wir können dankbar auf ein erfolgreiches Jahr 2019 zurückblicken und starten energiegeladen ins Jahr 2020. Eines unserer spannendsten Projekte wird unsere neue Niederlassung in Salzburg. Auf 2.000 m² entsteht eine einzigartige Pool- und Gartenlandschaft für Interessenten aus Westösterreich und dem süddeutschen Raum. Diese Expansion sichert weitere Arbeitsplätze im Unternehmen und sorgt für flächendeckenden Service beim Kunden.“