Anfang Dezember fand in den Räumlichkeiten der Mittelschule Drosendorf-Zissersdorf ein Online- Workshop in Kooperation mit der FH St.Pölten statt.

"Im Verlauf dieses Projekts erhielten sechs SchülerInnen die Möglichkeit mit Studierenden in entspannter Atmosphäre über sich selbst bzw. ihr Ess- und Bewegungsverhalten zu plaudern. Für die Studenten der FH St.Pölten war dies eine einmalige Möglichkeit Gespräche mit jungen Klientinnen und Klienten zu simulieren und gleichzeitig gaben diese den Schülerinnen und Schülern wertvolle Tips für eine gesunde Ernährung und wie die Kinder ein mehr an Bewegung in ihren Alltag bringen können", berichtet Projektleiter Wilfried Fux.

"Ursprünglich geplant war die Abhaltung des INPRO (interprofessionelles Lernen) Workshop in den Räumlichkeiten der Fachhochschule am Campus der FH in St.Pölten. Pandemiebedingt musste der Workshop Ende November in ein online Format verwandelt werden", so Fux.

Vor Ort wurden die Kinder von Projektleiter Fux betreut, während die Studentinnen und Studenten der FH St.Pölten von Projektleiterin Anita Kidritsch, Dozentin für Physiotherapie, begleitet wurden.