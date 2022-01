BEZIRK. Die „Spanische Grippe“ - eine Virus-Epidemie - machte vor ca. 100 Jahren auch vor Niederösterreich nicht Halt. Die behandelnden Ärzte waren mit der großen Zahl an erkrankten Personen überfordert.

Als eine der möglichen Ursachen wurde auch die Mangelernährung (die Ernährungskrise hatte im Jänner/Februar 1919 ihren Höhepunkt) vermutet. Sowohl die Zivil- als auch die Militärspitäler waren völlig überfüllt.

In Gars am Kamp gab es zu dieser Zeit sogar ein Krankenhaus. - Das ehemalige Kaiser-Franz-Josef-Krankenhaus wurde bereits 1898 erbaut. Heute ist in diesem Gebäude ein Landeskingergarten untergebracht ist.

