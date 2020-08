Waldviertler Altpolitiker unterwegs

Josef "Pepi" Höchtl, langjähriger JVP - Obmann, Nationalratsabgeordneter und ÖVP-Urgestein, nützte die Gelegenheit, sich von seinem Freund, dem früheren Justizminister und Vizekanzler Wolfgang Brandstetter, noch einmal die "Nostalgiewelt" in Eggenburg zeigen zu lassen, bevor das Museum im Oktober endgültig schliesst.

Besonders angetan war Höchtl von den historischen Werbetafeln, die der frühe Umweltaktivist "Waluliso" in seinem Hauptberuf als Schildermaler in den Fünfzigerjahren fabrizierte, und den historischen Zündholzschachteln, die u.a. Leopold Figl, Karl Schleinzer, Josef Taus und Alois Mock in Wahlkämpfen als Werbeträger einsetzten. "Ich habe immer nur Schnapskarten verteilt", meinte Höchtl lachend, "aber die waren immer sehr gefragt."

Logisch, dass man das Treffen bei einem anderen Waldviertlee Altpolitiker ausklingen liess: bei Altbürgermeister Martin Schmid in Maissau !