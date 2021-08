Durchaus nicht! shoma marketing gmbh ist eine moderne Full-Service Werbeagentur und bietet ein komplettes Angebot an Marketingdienstleistungen an. Nach dem Leitsatz - alles aus einer Hand – ist das Unternehmen mit Sitz in Frauenhofen bei Horn ein kompetenter Ansprechpartner für Ihren gesamten Werbeauftritt! So betreut die shoma seit bereits 15 Jahren marketingmäßig das Shopping Horn, im Volksmund auch gerne „EKZ“ genannt, und 15 weitere Einkaufs- und Fachmarktzentren in Niederösterreich, Wien und dem Burgenland.

Doch darüber hinaus sind die sechs kreativen Köpfe rund um die Geschäftsführerin Martina Bauer in allen Bereichen des Marketings tätig. Mit den vier Säulen Konzepterstellung, Grafikdesign, Eventmanagement und Onlinedesign deckt das Unternehmen alle Bereiche der modernen Werbung ab. Ob Sie ein Marketingkonzept samt Corporate Design für Ihr Unternehmen erarbeiten möchten, Drucksorten wie Firmenbroschüren, Visitenkarten, Flyer oder Werbetafeln brauchen, Unterstützung bei der Organisation eines Events benötigen oder Ihren Social Media Auftritt endlich in Angriff nehmen möchten, shoma ist der richtige Partner für Sie.

Die lebenslustigen und dynamischen Damen arbeiten flott und unkompliziert und liefern individuelle kreative Konzepte zu leistbaren Preisen.

Frei nach dem Motto „Erfolg ist nicht der Schlüssel zum Glück, Glück ist der Schlüssel zum Erfolg. Wenn du liebst, was du tust, wirst du erfolgreich sein“ ist die Erfolgsgeschichte dieser Waldviertler Firma vorprogrammiert. Denn, dass die Mädels bei Ihrer Arbeit Spaß haben, spürt man in dem Moment, in dem man ihr Büro betritt. Eine fröhliche und offene Atmosphäre schafft Raum für Kreativität und zufriedene Kunden.

Nähere Infos unter: www.shoma-marketing.at

Kontakt und Infos:

Martina Bauer

Geschäftsfürung

shoma marketing gmbh

06645183664

bauer@shoma-marketing.at