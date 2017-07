IRIE IN THE WOODS

, 3571 Gars am Kamp AT

Am Wachtberg , 3571 Gars am Kamp AT

Zur Krönung des Sommers wird im waldigen Naturareal am WACHTBERG/Gars am Kamp der friedliche und fröhliche Spirit des Reggae hochgelebt!



Kunst, Musik und Kultur im Einklang mit der Natur!



Line UP:



Freemeyend

Tombadour

Monomania feat. Danny Ranks

Jah Power Sound feat. Deliman und Benjie

Sugar B



Der in Deutschland nicht unbekannte Reggae Sänger Benjie wird als Hauptact am Wachtberg auftreten!!!





Ermässigter Eintritt 12,- / Abendkassa 15,-