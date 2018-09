Eggenburg reist ins Mittelalter 8.-9.9.2018

06.09.2018, 11:58 Uhr

Die Zeitreise ins Mittelalter Eggenburg zieht die Menschen von nah und fern an: Gaukler und Theatergruppen reisen von weit her, um die Gäste mit ihren Späßen zu erfreuen, fahrende Händler bieten auf ihren Marktständen Waren feil und Handwerkerinnen zeigen ihr historisches Handwerk. Dudelsack, Schalmei und Laute sind von weitem schon zu hören. Das traditionelle Ritterturnier zu Pferde rundet das Programm des Mittelalterfestes ab.

Publikumsansturm 2017Auch 2017 freuten sich die ehrenamtlichen Organisatorinnen über mehr als 30.000 Besucher. Viele davon waren Stammgäste, die seit Jahren an diesem Wochenende nach Eggenburg fahren, teils von weit her. So gibt es Gruppen aus Graz oder Innsbruck, die bereits am Sonntagabend, gleich nach dem Fest, ihre Hotelzimmer für das nächste Jahr buchen.Das Programm 2018: Wandertheater, Pilger und fahrende RitterEggenburg begibt sich dieses Jahr auf Wanderschaft: Menschen in Bewegung sind das Thema des Mittelalterfestes 2018. Den unterschiedlichen Gründen für Wanderbewegungen geht die Zeitreise ins Mittelalter nach, sei es allein oder in Gruppe, sei es in oder ohne Not. Seit jeher versuchten Menschen, neuen Lebensraum zu erschließen. So erstreckt sich das Mittelalter von der Völkerwanderung bis zur Überquerung des Atlantiks und der Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus. Manche kommen, um zu bleiben, manche ziehen weiter: Wandertheater und Musikerinnen reisen durch die Lande auf der Suche nach neuem Publikum, Handwerker fahren ihren Auftraggeberinnen hinterher, Pilger büßen ihre Sünden am Weg nach Jerusalem oder Santiago de Compostela und fahrende Ritter suchen das Abenteuer – uns alle treffen einander 2018 in Eggenburg!Die Publikumsrenner der letzten Jahre werden auch dieses Jahr wieder stattfinden: Ausdauerstarke Gruppen kämpfen wieder im Bruchenball – einer Mischung aus Ringkampf und Fußball – um den Eggenburger Bruchenball-Pokal. Beim Science Slam werden Wissenschaftler ihre aktuellen Forschungen zum Thema Mittelalter kurz und eingängig präsentieren. Einer der Höhepunkte wird wie jedes Jahr die Feuershow auf der Kanzlerwiese am Samstagabend sein.Zeitreise ins Mittelalter in Eggenburg, 8.9. 10-22 Uhr, 9.9. 9-18 Uhr