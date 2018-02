Heute vor 20 Jahren........

06.02.2018, 17:36 Uhr

Der wohl berühmteste WahlgarserImmer wieder hat sich Falco nach Gars am Kamp zurückgezogen, um sich vom strapaziösen Leben eines Superstars zu erholen. In Falcos ehemaliger Villa, die mit einem aufwändigen Heimstudio ausgestattet ist und deren Wände von Nitsch-Bildern dominiert werden, sieht es aus, als hätte sie der Sänger erst gestern verlassen. Zahlreiche persönliche Gegenstände erinnern an den Popstar, von Gitarren bis zu Platin-Schallplatten. Am 6. Februar 1998 ist der wohl berühmteste "Wahlgarser" in der Dominikanischen Republik tödlich verunglückt.

Seit 8. Oktober 2011 erinnert ein Denkmal im historischen Kurpark an den Weltstar, der seine freie Zeit so gerne in Gars verbracht hat (Quelle Gemeinde Gars am Kamp)LG Kurt