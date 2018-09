Niederösterreich wirbt in München um Investoren

23.09.2018, 21:33 Uhr

Weil erfolgreiches Standortmarketing im internationalen Konkurrenzumfeld immer wichtiger wird, verstärken viele niederösterreichische Unternehmen ihre diesbezüglichen Bemühungen im Ausland. Deshalb sind auf der internationalen Immobilienmesse EXPO REAL, die vom 8. bis 10. Oktober in München stattfindet, auch heuer wieder namhafte Teilnehmer aus Niederösterreich vertreten. Die EXPO REAL zählt zu den größten Gewerbe-Immobilienmessen Europas. Dieser Veranstaltung wegen waren 2017 mehr als 41.000 Teilnehmer, darunter 20.000 Fachbesucher, aus 75 Ländern nach München gekommen. Auf der EXPO REAL 2018 erwartet das Publikum die Vorstellung eines umfangreichen Leistungsspektrums – von Projekten über Investitionen bis zu Finanzierungsstrategien.

In der bayerischen Metropole heuer mit dabei sind - so wie in den Vorjahren - die NÖ Wirtschaftsagentur ecoplus und die Stadt St. Pölten mit ihrem Wirtschaftsservice ecopoint. Weiters kommen Anfang Oktober auf das Münchner Messegelände die Flughafen Wien AG mit ihrer Airport-City aus Schwechat, die Schwesterunternehmen Walter Business Park GmbH und Walter Immobilien GmbH aus Wiener Neudorf, das Bau- und Immobilienconsultingunternehmen one8one GmbH aus Baden sowie die Greenbird Vertriebs GmbH aus Breitenfurt – eine Start-up-Firma, die Facility Management Prozesse digitalisiert und optimiert. Aus dem Bankensektor ist Niederösterreich auf der EXPO REAL 2014 mit der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien und der Hypo NOE Gruppe mit ihrer Tochter Hypo NOE Immobilien vertreten. (mm)