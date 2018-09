ÖAMTC investierte rund 1,5 Mio. Euro in die Modernisierung der Horner Dienststelle

14.09.2018, 15:45 Uhr

Mobilitätsclub Stützpunkt Horn: Ein Impuls für die Zukunft

HORN. Bereits seit Mitte Juli ist der Stützpunkt in Vollbetrieb und vermittelt in Horn wieder das gute Gefühl, beim Club zu sein. Nun folgte auch die offizielle Eröffnung. Anlässlich der Eröffnungsfeierlichkeiten ließen es sich regionale Kooperationspartner wie auch Vertreter lokaler Blaulichtorganisationen und Gäste aus Politik nicht nehmen, am 14. September den Stützpunkt persönlich zu besuchen und zu besichtigen. „Der ÖAMTC ist für uns ein ganz wichtiger Partner, wenn es um die Mobilität für die Menschen in Niederösterreich geht. Gut ausgebaute Stützpunkte, wie hier in Horn, sind nicht nur eine Visitenkarte für den ÖAMTC, sondern auch sehr wichtige Anlaufstellen für die Mobilitätsfragen der Bürgerinnen und Bürger“, unterstrich Landesrat Ludwig Schleritzko.

Modernste Technologie und mehr Platz

In eine ähnliche Kerbe schlug auch Bürgermeister Jürgen Maier: „Wir Horner können uns sehr freuen über den neuen ÖAMTC Stützpunkt. Er besticht durch seine Größe und hat ausreichend Volumen um zeitgleich mehreren Personen Hilfe zu leisten. Zunächst ist er an einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt – mit direkter Zufahrt für alle Fahrzeuge, die über die Bundesstraße von Wien, Gmünd oder Zwettl kommen – zentral erreichbar. Weiters umfasst der neue Stützpunkt eine technisch innovative Ausstattung und ein riesiges Service-Spektrum, nicht nur für alle Autofahrerinnen und Autofahrer. Damit unterstreicht der ÖAMTC in Horn seine wichtige Rolle im verkehrstechnischen und wirtschaftlichen Geschehen in der Stadt und des gesamten Bezirkes.“Der bisherige ÖAMTC Stützpunkt Horn wurde im Jahr 1983 eröffnet. Um für 14.000 Mitglieder im Einzugsgebiet auch künftig Servicequalität und Dienstleistungsangebot weiter zu optimieren, wurde der Stützpunkt Horn großzügig umgebaut, wie Stützpunktleiter Peter Kuderna erklärt: „Einerseits ist der Stützpunkt bereits etwas ‚in die Jahre gekommen‘ und hatte eine Modernisierung notwendig. Andererseits können wir durch die Erweiterung um eine zusätzliche, dritte Durchfahrtsspur nun mehr technische Dienstleitungen durchführen und zugleich Wartezeiten auf Prüftermine verkürzen.“Auch der Shop-und Schalterbereich erstrahlt in neuem Glanz und neuer Größe. Besonderes Augenmerk wurde bei der Gestaltung auf Modernität und vor allem freundliches Ambiente gelegt. Der Fokus auf dem nunmehr 90 Quadratmeter großen Bereich wird unter anderem auf Beratungen rund um Mobilitätsbelange, Kindersicherheit oder Versicherungsservice gelegt.Am neuen Stützpunkt Horn erwartet man sich künftig rund 17.000 Mitglieder- und Kundenkontakte pro Jahr. Alleine 7.000 davon entfallen auf die §57a-„Pickerl“-Überprüfung. Auch für E-Autos ist man nun bestens gerüstet: mit modernsten Analyse-Tools und auf dem Gebiet der Elektromobilität speziell geschulten Technikern. Ernst Kloboucnik, ÖAMTC Landesdirektor in Wien, Niederösterreich und Burgenland, zeigte sich vom neuen Stützpunkt angetan: „Der Weg, den wir eingeschlagen haben, orientiert sich stark an unseren Mitgliedern und deren Bedürfnissen. Die Investition in Horn ist Teil einer großen Infrastrukturoffensive des Clubs. Die Anforderungen an einen modernen Mobilitätsclub steigen natürlich mit zunehmenden Mitgliederzahlen, zunehmenden Einsatzzahlen und zunehmender Technisierung. Und genau diesen Anforderungen treten wir mit solchen Projekten positiv entgegen.“In Horn sind rund um Stützpunktleiter Peter Kuderna nun 11 Gelbe Engel im Einsatz für Clubmitglieder – am Schalter, in der stationären Technik und als Pannenfahrer. Zum gemeinsamen Feiern sind am 15. September alle Mitglieder und Anrainer herzlich eingeladen. Das Stützpunkt-Team Horn begrüßt Groß und Klein mit einem bunten Rahmenprogramm – wie Präsentation der Nothilfe-Flotte, einem Eröffnungs-Gewinnspiel, Spieß und Spaß für Kinder, Fahrsicherheits-Simulatoren, Informationen rund um E-Mobilität und vieles mehr.Öffnungszeiten ÖAMTC Stützpunkt Horn (Prager Straße 46a, 3580 Horn):Montag bis Freitag 7 bis 12 bzw. 13 bis 18 Uhr