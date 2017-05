Sein Hobby ist heute 600.000 Euro wert

03.05.2017, 10:37 Uhr

"Nein, schreiben Sie das nicht", winkt er bescheiden ab, wenn man den Wert seiner Sammlerstücke anspricht.

EGGENBURG. Aus den Lokalen sind die Musikboxen längst verschwunden. Franz Tichatschek (77), ein echter Wiener "aus Klein-Istanbul (Reumannplatz im Zehnten)", lacht, als er das sagt. Er besitzt ca. 250 Jukeboxen, seine erste hat er vor 25 Jahren gekauft.Seit 15 Jahren lebt er in Eggenburg. Sein großes Haus ist voll mit den Musikklassikern.40 Stück stehen in der Nostalgiewelt, weitere am Heldenberg usw., 250.000 Schallplatten hat er auch. Der Gesamtwert der nostalgischen Sammlerstücke liegt bei mehr als 600.000 Euro. "Wenn ich was mache, ziehe ich das durch", lacht er. Angefangen hat es einst mit einem Flipper, davon besitzt er übrigens auch eine ganze Menge. Viele Musikboxen hat er selbst repariert, einige renoviert er noch. Zahlreiche Modelle hat er drei- bis vierfach. Die verkauft er auch. Sein liebstes Stück ist eine Seeburg 2000er V im Wert von 14.000 €. Die hat er doppelt.Auch Justizminister Wolfgang Brandstetter hat eine Box von ihm - sie steht im Ministerium.