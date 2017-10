Zwei Horner Ärzte haben das Diplom der österreichischen Ärztekammer für Genetik erlangt

16.10.2017, 07:43 Uhr

der Medizin ein Jahr lang studiert und mit einer Prüfung erfolgreich abgeschlossen.Jetzt können sie in ihren Ordinationen genetische Beratungen anbieten.Dr. Wiborny wird in seiner Praxis auch die Untersuchung der fetalen Zellen im mütterliche Blut mit der entsprechenden Beratung anbieten können.Damit können Chromosomenanomalien mit einer 99% Sicherheit bereits in der Woche 10+0 entdeckt werden.Da diese Untersuchungen noch nicht so häufig angewendet wird, werden sie derzeit von den Labors um 600 Euro angeboten.