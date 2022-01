Mit einem Tagesarmband bieten zahlreiche Imster Kaufleute den Kunden die Möglichkeit, nach einem Erst-Test in allen Geschäften ohne weitere Kontrollen einzukaufen. Auch der Imst Tourismus bietet die Armbänder an.



IMST. Die folgenden Imster Innenstadtbetriebe bieten die Möglichkeit, per Armband tagesaktuell in mehreren Betrieben einzukaufen, mit nur einmaligem Vorzeigen des 2G-Nachweises und des Ausweises. Und das geht so: Im ersten Shop zeigt man den 2G-Pass sowie den Ausweis vor und erhält auf Wunsch ein Band mit Datum. Dieses Band ist für diesen Tag in allen weiteren teilnehmenden Betriebe als Nachweis ausreichend. Das Band ist nur an einem Tag gültig und natürlich nicht übertragbar.

Das FMZ Imst akzeptiert das Band ebenso, hat aber auch ein eigenes Serviceangebot, das man im Einkaufszentrum direkt erhält, um dann in allen Shops flanieren zu können. Damit kann man auch gemütlich den Abend in der Brasserie Brucknerei, dem Restaurant Envino oder in der Pool-Hall ausklingen lassen. Betriebe, die sich der Idee anschließen möchten, wenden sich bitte an das Stadtmarketing unter office@stmi.at.