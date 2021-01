LÄNGENFELD. Die Polizei ersucht um folgenden Zeugenaufruf: Im Zeitraum zwischen 12.01. abends und 13.01. mittags setzten bisher unbekannte Täter in Längenfeld, im öffentlichen Damen-WC beim Musikpavillon, mehrere Toilettenpapierrollen und Papierhandtücher in Brand. Die Entzündung erfolgte mit Zündhölzern im Waschbecken und in der WC-Schlüssel. Durch Betätigung der WC-Spülung und Verwendung des Wasserhahns kam es zu keinem größeren Brandereignis.

Mehr Nachrichten aus dem Bezirk