Piburg (bako). Zum ersten Mal, als offizieller Verein, trafen sich die Brustkrebspatientinnen "die Kurvenkratzer" am 2. September 2020 um 18 Uhr im Gasthof Seerose in Piburg. Die Veranstaltung war offen für jedermann/-frau und alle waren willkommen. An die 60 Personen waren gekommen um sich gemeinsam auszutauschen und auch wenn das Thema Brustkrebs so relevant war, war eine durchaus positive und ermunternde Stimmung deutlich spürbar.

Karoline Riml, die diesen Verein ins Leben rief war überwältigt von so vielen Besuchern. Bei ihrer Begrüßungsrede erzählte sie wie es ihr vor fast genau einem Jahr ergangen ist als sie von einer Minute auf die andere die Diagnose Brustkrebs bekam. Wie sie damit umging, wie viele Gleichgesinnte sie kennen lernen durfte und wie schwer dieses Thema oft von den Menschen angenommen wird. Bei ihrer Erzählung bekam man teilweise Gänsehaut und nicht nur sie hatte manchmal Tränen in den Augen. Sie berührte mit ihrer Art viele Menschen im Raum und sprach ihnen aus dem Herzen, weil die Diagnose Krebs auch nicht immer ein Happy End hat.

Der Verein "die Kurvenkratzer" möchte Menschen begleiten und helfen die diese Diagnose Krebs bekommen. Ihnen beistehen, jegliche Fragen beantworten und einfach nur "da sein" wenn sie es brauchen. Eben "Gleichgesinnte" in dieser schwierigen Lebenssituation - die einem ganz schnell aus der Bahn werfen kann und vieles so als unlösbar erscheinen lässt.

Musikalisch umrahmt wurde der Abend von Christina Brugger und Christoph Fiegl (Gitarre und Gesang).

Auch Gerhard Prantl vom Verein Pro Alpina war mit seinem Buch "de Leite deet dinnan in Tole" gekommen, aus dem Karoline ein paar Geschichten vorlas.

Außerdem bedankte sich Karoline auf das herzlichste unter anderen bei:

"ihren" Kurvenkratzern

Clemens und Miriam Plattner vom Gasthof Seerose in Piburg

Studio Elf - Roland Fiegl - für die angehende Homepage

Steffi Fiegl - für die tollen Fotos

Martin Scheiber - für den Wein

Ötztal Apotheke - Eva Wimmer

Babl Store in Sölden für die T-Shirt's

usw.

Es war ein gelungener Auftakt Abend dieses so wertvollen Vereins - und die Bezirksblätter Imst werden diese so starken und respektvollen Frauen weiterhin begleiten und hoffentlich von noch vielen erfolgreichen Projekten berichten dürfen.

Derzeit sind die Kurvenkratzer über ihre Facebook Seite erreichbar - Instagram und andere Social Media Auftritte sind in Arbeit.