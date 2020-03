Im Bereich der Fernpasshöhe kam es am Samstag gegen 15.30 Uhr zu einem Frontalunfall, wobei zwei Personen verletzt wurden.

NASSEREITH. Am 7. März 2020, gegen 15.10 Uhr lenkte ein 59-jähriger Deutscher einen Pkw auf der Fernpassstraße im Gemeindegebiet von Nassereith in nördliche Richtung. Auf Höhe des km 10 geriet der Pkw aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß gegen einen von einem 34-jährigen Deutschen gelenkten Pkw. Bei dem Zusammenstoß erlitten beide Lenker und ein 49-jähriger Mitfahrer Verletzungen unbestimmten Grades. Der 59-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Garmisch geflogen und der 49-Jährige mit der Rettung in die Klinik Garmisch eingeliefert.

An beiden Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden.