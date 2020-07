Die Imster Kramergasse verwandelt sich heuer bereits zum siebten Mal in den Monaten Juli und August in eine Wochenend-Fußgängerzone.

IMST. Auch am vergangenen Samstag unterhielt das "Dynamische Duo" die Kinder und sorgte "Soda Zitron" für tollen Livesound im Stadtzentrum. Die kleinen und großen Besucher konnten in den Loungesesseln gemütlich Platz nehmen, auch das Wetter meinte es gut mit den Veranstaltern. Tatjana Stimmler vom Stadtmarketing freute sich über das große Interesse: "Unser Kinderprogramm kommt ebenso gut an, wie die Livemusik und wir machen auch so weiter. Es sind keine größeren Menschenansammlungen, sondern nur kleine Gruppen, die sich im Rahmen der SoFuZo formieren. Wir achten natürlich auf bestmögliche Einhaltung aller Auflagen". Am kommenden Samstag gibt es wieder das beliebte Kindertheater um 15 Uhr und eine Open Stage für alle Musiker mitten in der Kramergasse. Geöffnet hat auch die Imster Direktvermarkter-Initative "Lebensmittelpunkt", wo man sich informieren und bäuerliche Schmankerln erstehen kann.