BEZIRK IMST. Bei den Raiffeisen-Bezirksrundenwettkämpfen mit dem Luftgewehr wurde die vierte Runde absolviert. Umhausen 1 liegt in der Klasse A mit 6556,0 Ringen vor Roppen 1 (6507,4) und Mieming 1 (6356,2) klar in Führung. Mit Lisa Hafner besitzt Umhausen 1 die beste Schützin des Bezirkes Imst - ihr Schnitt nach vier Runden: 418,0 Ringe. Auch in der Klasse B liegt eine Umhauser Mannschaft in Führung - Umhausen 2 führt die Tabelle mit 6295,4 Ringen vor Tarrenz 1 und Oetz 1 an. In der Klasse C hat die Mannschaft aus Wald im Pitztal die Nase vorn.

Bei den Luftpistolenwettkämpfen führt Oetz 1 die Tabelle an. Die Oetzer Einser-Mannschaft kann nach fünf Runden 5489 Ringe vorweisen. Erster Verfolger ist Mieming 1 mit 5333, gefolgt von Haiming 1 mit 5186 Ringen.

Die besten Einzelergebnisse der aktuellen Runde: Luftgewehr - Lisa Hafner (Umhausen - 416,9 Ringe), Marie-Theres Auer (Roppen - 412,3), Franziska Stefani (Roppen - 410,6). Luftpistole - Vroni Mairhofer (Oetz - 372 Ringe), Iwan Bacher (Oetz - 367), Ronald Gust (Mieming - 364).