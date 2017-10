Felix Mendelssohn PAULUS

Die erst 2014 gegründete Stiftsmusik Stams hat sich bereits einen überregional klingenden Namen gemacht. Zusammen mit dem zugehörigen Orchester Paluselli Consort und international bekannten Solisten wurde u.a. das Oratorium „Der Messias“ von Georg Friedrich Händel in den letzten Jahren mehrmals in Tirol, Südtirol und Bayern aufgeführt.Der Chor der Stiftsmusik setzt sich aus ca. 50 Sängern aus dem gesamten Tiroler Oberland zusammen, die künstlerische Leitung liegt in den professionellen Händen von Stiftskapellmeister fr. Martin Anderl. Für große Chorprojekte kommen weitere Sängerinnen und Sänger aus Tirol, Südtirol und Bayern dazu.

In diesem Jahr bilden zwei Aufführungen des Oratoriums „Paulus“ von Felix Mendelssohn für Solisten, Chor und symphonisches Orchester in der Basilika des Stiftes Stams einen Höhepunkt im Tiroler Kulturleben, den Sie sich nicht entgehen lassen sollten.Kartenreservierung unter 0660-4824311 oder karten.stiftsmusik@gmx.at.