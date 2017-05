Jubiläumstag – 500 Jahre Pfarrkirche Haiming

Seit 2016 wird an der Innenrestauration der Pfarrkirche Haiming gearbeitet. Im Oktober 2017 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.Die Kirche wurde am 20. Mai 1517 zu Ehren der hl. Märtyrer Chrysanth und Daria eingeweiht. Errichtet wurde der Kirchenbau von Meister Jörg (Imster Bauhütte).Pfarrer Volodymyr Voloshin vom Seelsorgeraum Haiming-Ötztal und der Verein "Kulturraum Haiming-Ötztal" haben zu diesem Jubiläum eine Fotoausstellung organisiert, die am Samstag, dem 20. Mai, von 15–18 Uhr in der Pfarrkirche Haiming gezeigt wird.Gezeigt werden vor allem alte Ansichten der Pfarrkirche, von Kapellen und anderen kirchlichen Einrichtungen aus der Haiminger Chronik. Es können aber auch alte Dokumente, Zeitungsberichte und Sterbebilder mit Wirkungsberichten von ehemaligen Haiminger Geistlichen begutachtet werden. Musikalisch umrahmt wird diese Ausstellung durch dezente Kirchenmusik.

Aktion 500

Die SchülerInnen der NMS Haiming mit Lehrerin Roswitha Benz möchten an diesem Jubiläumstag 500 Menschen als Kirchenbesucher gewinnen und werden einen runden Aufkleber, spendiert von der Druckerei Pircher, an Interessierte austeilen, damit sie diesen auf dem Plakat in der Kirche aufkleben und damit ein großer 500 entstehen kann.