Pfarrer Mag. Krzysztof Kaminski feierte Einstand in Oetz

07.09.2018, 10:24 Uhr

Pfarrer Mag. Krzysztof Kaminski stammt aus Polen. Er wurde am 26. August 1965 in Kolno geboren und wuchs mit vier Geschwistern auf. Nach der Volksschule absolvierte Pfarrer Krzysztof die Berufsschule für Fleischhauerei in Lumza. Nach seinem Militärdienst und nach einer Tätigkeit in einer Metzgerei besuchte er ab 1989 eine Aufbauschule mit Maturaabschluss. 1992 trat er in das Priesterseminar in Lomza ein, wo er 1999 die Priesterweihe empfing. Nach Abschluss seines Studiums der Moraltheologie in Warschau trat Pfarrer Mag. Krzysztof eine Kooperatorenstelle in Elblag an, wo er zudem zwei Jahre als Gefängnisseelsorger wirkte. Im April 2002 kam Pfarrer Mag. Krzysztof in die Diözese Innsbruck. Er besuchte Deutschkurse und machte Erfahrungen in der Klinik-Seelsorge. Nach Tätigkeiten als Kooperator in den Pfarren Axams, Birgitz und Grinzens war Pfarrer Krzysztof zwischen 2007 und 2014 im Seelsorgeraum St. Paulus und St. Pirmin tätig. Von September 2014 bis August 2018 war Pfarrer Krzysztof Seelsorger der Pfarrgemeinden Ober- und Unterleutasch.