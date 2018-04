App-Tipp: "Muttertag 2018 Bilderrahmen"

26.04.2018, 16:46 Uhr

Muttertag ist ein Tag für viele Menschen, um ihre Wertschätzung für Mütter und Mutterfiguren weltweit zu zeigen. Mit den Fotorahmen des Muttertags 2018 können Sie Ihre unvergesslichen Fotos sofort mit unserem wunderschön gestalteten Bilderrahmen personalisieren. Erleben Sie diese lustige mobile soziale Foto-Sharing-Anwendung.Drücken Sie Ihre Liebe zu Ihren Lieben aus, indem Sie diese schönen Bilderrahmen des Mutter Tages 2018 verwenden und anwenden

So verwenden Sie die Fotorahmen App des Muttertags 2018.- Wählen Sie Fotos aus der Galerie oder nehmen Sie ein neues Foto mit der Kamera.- Wählen Sie einen Rahmen und ziehen Sie Ihr Foto von oben links, passen Sie das Foto an den Rahmen an.- Fügen Sie Ihren Text hinzu, wenn Sie möchten- Speichern und teilenWählen Sie schöne Bilder für die Bilderrahmen des Mutter Tages 2018 und Sie können Ihr Foto sofort mit dieser App aufrahmen. Sie können alle besonderen Momente in Ihrem Leben gestalten und mit Ihren Lieben teilen. Senden Sie als Muttertag die Karte oder speichern Sie einfach als Hintergrundbild.Für diesen Muttertag, senden Sie eine schöne Karte an Ihre Mutter mit Ihrem eigenen Bild mit Ihren eigenen Worten dekoriert mit diesem Muttertag 2018 Fotorahmen App.Die Nutzung dieser Funktion ist die einfachste Möglichkeit, Ihren persönlichen Muttertag zu gestalten und Ihre Karte einfach per E-Mail, Twitter oder Facebook zu versenden