27.07.2017, 11:01 Uhr

Über 60 Jahre nach der letzten Eindeckung des Turmdaches - so lange hält ein Lärchenschindeldach in der Regel - stand diese nicht ganz ungefährliche Arbeit jetzt wieder an. Über 180 Quadratmeter Schindeldeckung wurden in den letzten Wochen erneuert. Die vielen morschen und schadhaften Stellen am Kirchturmdach zeigten, wie dringlich diese Sanierung war. Die Arbeiten wurden alle frei am Seil mit Hilfe eines Sitzliftes durchgeführt. Hier kann man getrost von einer „Handwerkskunst auf höchstem Niveau“ sprechen. Zugleich wurden auch neue Schallläden montiert, die sowohl ein schöneres Klangbild des Glockengeläuts bewirken, als auch den Eintritt von Regenwasser bei Schlagwetter verhindern sollten.Im nächsten Jahr wird der Turm bis zur Basis einen neuen Anstrich erhalten. Der Turmschmuck, Kugel und Kreuz, wird saniert und wieder neuaufgesetzt. Zu diesem Anlass plant die Pfarrgemeinde auch einen Festakt.Kurz bevor die Dachdecker ihre Seile und Aufzüge abbauten, bestiegen der Roppener Vizebürgermeister Günter Neururer und Pfarrer Johannes Laichner zur Abnahme der Arbeiten den Kirchturm. Auch ein Ausstieg in schwindelerregender Höhe stand am Programm. Für Pfarrer Johannes Laichner war es ein besonderes Erlebnis, „sein“ Pfarrgebiet aus einer gänzlich neuen Perspektive zu überblicken. (siehe Fotos)In den nächsten Wochen wird die Pfarrgemeinde mit einem besonderen Spendenaufruf an die Bevölkerung und die Freunde des Roppener Kirchturms herantreten. Unter dem Motto „Türmlein deck dich - eine himmlische Patenschaft“ kann jeder und jede eine Patenschaft für einen Quadratmeter Schindeldach übernehmen.Die Pfarrgemeinde hofft, mit dieser einzigartigen Patenschaftsaktion viel Interesse zu wecken und dankt schon jetzt für die Mithilfe bei der Finanzierung aller Sanierungsarbeiten.