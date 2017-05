U12 und U14 Tiroler Meisterschaft 2017 im Sportklettern

11.05.2017, 14:45 Uhr

IMST. Am Samstag, den 06. Mai 2017 fand in Ehrwald die Tiroler Meisterschaft im Sportklettern der U12 und U14 statt. Auch das Kletterteam Imst ist mir 10 Ahtleten an den Start gegangen und neun davon schafften es in das heiß begehrte Finale der besten 8.Sina Willy und Jana Steidl qualifizierten sich bei den U12 Mädchen und nach einer überragenden Leistung konnte sich Sina den Tiroler Meistertitel sichern. Jana Steidl erkletterte sich den 4. Platz und gewann damit die Kombinationswertung der Landesmeisterschaft. In der Kategorie U14 Mädchen waren von 8 Finalistinnen gleich 6 vom Alpenverein Imst Oberland. Lena Breuss musste sich im Finale der Innsbruckerin Emilia Warenski durch eine Vorrundenentscheidung geschlagen geben und sicherte sich den Tiroler Vizetitel. Dritte wurde, ebenfalls aus Innsbruck, Marie Schöpfer und dann fädeln sich von Platz 4 bis 8 die Kletterteam Imst Athletinnen: Lea Auer, Lara Oberhöller, Joelina Wendt, Marina Schuler und Lena Wiesenegg. Ein 11. Platz von Samanta Szekerka rundet das starke Ergebnis in dieser Kategorie ab. Josef Krismer zeigte in der Kategorie U14 männlich eine sehr souveräne Leistung und erreichte den 6. Rang.

U12 Mädchen

U12 Buben

U14 Mädchen

U14 Buben

Im Gesamten können wir uns bei der U12 und U14 über eine gelungene Saison freuen. Wir haben viele neue Teammitglieder die das erste Mal Wettkampfluft geschnuppert haben und sich gleichzeitig mit tollen Leistungen etabliert haben. Die „alten Hasen“ haben gezeigt, dass sie auch dieses Jahr wieder zur Tiroler Elite gehören. Nun geht es weiter mit der Österreichischen Meisterschaften. In Mitterndorf finden Ende Mai die Disziplinen Lead und Speed statt. Hierfür haben sich folgende Mitglieder des ÖAV Team Imst Oberlandes qualifiziert: Sina Willy, Jana Steidl, Lena Breuss, Marina Schuler und Lena Wiesenegg.Die Boulder ÖM findet im Juni in Salzburg statt, mit am Start aus Imster Sicht: Sina Willy, Jana Steidl, Lena Breuss und Lara Oberhöller.Wir können gespannt sein, was die Tiroler Österreichweit herausholen können.1. Willy Sina OeAV Imst-Oberland2. Vettori Elina OeAV Hall in Tirol3. Wesely Flora OeAV Hall in Tirol4. Steidl Jana OeAV Imst-Oberland1. Gruber Raffael NFÖ Axams2. Summerer Andreas OeAV Innsbruck3. Webhofer Valentin OeAV Innsbruck1. Warenski Emilia OeAV Innsbruck2. Breuss Lena OeAV Imst-Oberland3. Schöpfer Marie OeAV Innsbruck4. Auer Lea OeAV Imst-Oberland5. Oberhöller Lara OeAV Imst-Oberland6. Wendt Joelina OeAV Imst-Oberland7. Schuler Marina OeAV Imst-Oberland8. Wiesenegg Lena OeAV Imst-Oberland11. Szekerka Samanta OeAV Imst-Oberland1. Wimmer Julian OeAV Wilder Kaiser2. Haidacher Benjamin OeAV Kufstein3. Schlögl Moritz OeAV Wörgl6. Josef Krismer OeAV Imst-Oberland