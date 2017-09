27.09.2017, 20:09 Uhr

VWA Coaching im Tiroler Oberland

Unter Coaching versteht man die professionelle Begleitung einer Schülerin oder eines Schülers bei einem Lernprozess.



Ich verstehe die vorwissenschaftliche Arbeit als einen solchen Lernprozess, den ich mit wissenschaftlichem Know-How und akademischem Background begleite.



Von der Themenfindung bis zu Abgabe der Arbeit - nach dem Korrekturlesen und einer passenden Formatierung.



Coaching ist eine individuelle Sache, für die es keine vorgefassten Lösungen und Anleitungen gibt. Es kommt darauf an, auf die Schülerinnen und Schüler mit ihrem jeweiligen Wissensstand und individuellen Fertigkeiten einzugehen. Was der einen Schülerin schwerfällt, mag für die andere ein Kinderspiel sein. Und wo der nächste Schüler Probleme hat, mögen beim übernächsten gar die Stärken liegen. Auf diese Unterschiede und die vielfältigen Persönlichkeiten der jeweiligen Schüler_innen einzugehen, vermag meine Begleitung in der Erarbeitung der VWA durch maßgeschneiderte Hilfestellungen und direkte 1:1 Betreuung.



vwacoachtirol.wordpress.com

vwacoachtirol@gmail.com

Gefällt mir