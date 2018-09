Gerechtes Unentschieden

09.09.2018, 10:24 Uhr

SPG trennte sich von Stams mit einem 1:1

ARZL (pele). Das Spiel war erst wenig Sekunden alt, da teilten sie Stamser in der Arzler HTB-Arena gleich ein Geschenk aus – ermöglichten den Hausherren die schnelle Führung durch Benjamin Scholz.Die Pitztaler vermochten aus der Führung in weiterer Folge aber kein Kapital zu schlagen „In meinen Augen waren sie in der Defensive sogar sehr instabil. Allerdings ist es uns nicht gelungen, das auszunutzen“, meinte Stams-Trainer Dieter Kirchmair. Die Stamser kamen dann doch noch vor Seitenwechsel durch einen von Patrick Falkner verwerteten Elfmeter (32.) zum Ausgleich.

Danach glauben die Gäste, dass das Spiel in ihre Richtung läuft. Und tatsächlich fanden sie wenige Minuten vor Schluss die große Siegchance vor. Doch der zweite Elfmeter an diesem Nachmittag wurde vergeben.„Da haben wir sicher Glück gehabt. Wenn der reingeht, werden wir die Partie verlieren. Ich glaube aber, dass das Ergebnis unterm Strich gerecht ist“, erklärte Pitztal-Trainer Bernhard Mittermair.