Viermal Podium für die KTM Walzer Racer

26.04.2017, 10:21 Uhr

Doch die Walzer Piloten kamen allesamt gut mit dieser Situation zurecht, einzig unser Young-Gun Marvin Rankl hatte Pech und zog sich bei einem Sturz eine Verletzung am Daumen zu die ihn schweren Herzens zum Aufgeben zwang.Marco Schöpf / Imsterberg / KTM 350 EXC-F / 11. Platz Klasse ProfiMarco: „Das Rennen hier in St. Peter war schon gewaltig anders als das in Kirchschlag vor zwei Wochen. Bei diesem Staub und der ausgefahrenen Strecke und den unzähligen Wurzeln bin ich diesmal nicht wirklich in einen Fluss gekommen. Zudem war es auch noch verdammt gefährlich da die Profi Klasse mit anderen Klassen zusammen gestartet wurde und es bei sehr schlechter Sicht oft zu Überrundungsmanövern kam die nicht ohne waren. Auch wir Fahrer der Profi Klasse hatten einige Aha Erlebnisse weil man einfach nicht gescheit auf den Boden vor einem gesehen hat. Unter diesem Umständen bin ich froh heil ins Ziel gekommen zu sein und zufrieden mit meiner Leistung!“