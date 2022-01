Die Polizei hatte gefährliche Gegenstände unter den Demonstranten gegen die Corona-Maßnahmen gefunden. Der Demozug wurde rund eine halbe bis dreiviertel Stunde lang gestoppt. Auch Pfefferspray kam zum Einsatz.

WIEN/INNERE STADT. Ein erneuter Demonstrations-Samstag gegen die Corona-Maßnahmen läuft derzeit in der Wiener Innenstadt. Begonnen hat er mit Versammlungen im Sigmund-Freud-Park (9 Uhr), am Maria-Theresien-Platz (12 Uhr) und am Heldenplatz (12 Uhr).

Eine genaue Zahl an Teilnehmern bei der Demonstratin gibt es derzeit noch nicht. Es dürften aber mehrere 10.000 Menschen heute dabei sein. Für 15 Uhr war ein Marsch am Ring geplant, jedoch setzte sich der Demozug bereits rund eine Stunde früher in Bewegung.

Demozug gestoppt

Gegen 14.45 Uhr wurde der Demozug im Bereich des Goethedenkmals am Opernring von der Polizei gestoppt. Die Polizei kontrollierte einzelne Personen. Grund dafür sind gefährliche Gegenstände, die bei einigen Demonstranten festgestellt wurden, wie zum Beispiel bengalische Feuer.

Nach dem Stoppen durch die Exekutive war die Stimmung an der Spitze angeheizt. Nicht zuletzt auch deswegen, weil sich an der Spitze gewaltbereite Gruppen befanden. Im Vorfeld der Demonstration wurde in diversen sozialen Netzwerken zur Gewaltbereitschaft der Demonstranten aufgerufen.

Einsatz von Pfefferspray

Einzelne Demonstranten wurden von der Polizei eingekesselt und kontrolliert. Gegen 15.15 Uhr zog die Polizei den Kreis für die Demonstranten immer weiter ein. Es kam auch zum Einsatz von Pfefferspray.

Kurz vor 15.30 hob die Polizei die Sperre am Goethedenkmal schließlich auf. Der Demonstrationszug setzt seinen Marsch (Stand 16:30 Uhr) derzeit gegen die Fahrtrichtung am Ring nun fort. Der Großteil der Demonstranten verhält sich dabei friedlich, die Stimmung ist aber weiterhin angeheizt.

Verkehrsbehinderungen durch Demo



Durch die Demonstrationen am Samstag kommt es derzeit auch zu mehreren Behinderungen im Verkehr. Auch die Öffis sind betroffen. Mehr dazu erfährst du hier:

