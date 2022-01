Wien wächst – und damit auch seine 23 Bezirke. Was die City ausmacht, haben wir in Zahlen gegossen.

WIEN/INNERE STADT. Bekanntlich sollte man keiner Statistik trauen, die man nicht selbst gefälscht hat. Trotzdem verlassen wir uns bei unseren Daten und Fakten auf das "Statistische Jahrbuch der Stadt Wien". Dieses besagt, dass nur 15.867 der 1.920.949 Menschen in Wien in der Inneren Stadt leben. Damit setzt sich der Abwärtstrend bei der Bevölkerungszahl in der City fort. Im Vorjahr lebten noch 16.047 Menschen im Bezirk.

Die größte Altersgruppe im 1. Bezirk stellen die 45- bis 59-Jährigen dar: Exakt 3.526 City-Bewohner sind dieser Gruppe zuzurechnen. Die kleinste sind übrigens Kinder zwischen sechs und neun Jahren mit nur 431 Einwohnern.

Bäume, Wohnen, Autos

Die Themen, die uns in den einzelnen Grätzeln der Stadt begleiten, lassen sich auch statistisch bestens darstellen: So gibt es in der City etwa insgesamt 2.656 Straßenbäume. Damit schneidet die Innere Stadt eigentlich gut ab. Schlusslicht ist die Josefstadt mit 475 Bäumen.

Ein weiterer Statistikwert für die Innere Stadt: Für 488 Hunde gibt es zwei Hundezonen mit einer Fläche von 3.892,85 Quadratmetern.

Wer an Bäume denkt, der stößt in Wien unweigerlich auf die Frage "Baum oder Auto?". Wienweit werden 899.709 Kraftfahrzeuge gezählt. Darunter fallen Pkw, Busse, Lkw, Motorräder oder etwa auch Zugmaschinen. Im 1. Bezirk haben die Autos die Menschen überholt: 19.200 Fahrzeuge sind in der City gemeldet. Etwas skurril: Darunter fallen auch 19 Omnibusse und 1.416 Lkw, was sich wohl am ehesten durch die hohe Dichte an Unternehmen erklären lässt.

Um die Bezirke auch lebenswert zu machen, benötigt man genügend Wohnraum. In der Inneren Stadt sind 8.747 Wohnungen bewohnt. Der größte Teil davon entfällt auf Single-Haushalte: 4.471 Wohnungen werden von "nur" einer Person genutzt. In einer Wohnung im 1. Bezirk leben im Schnitt 1,81 Menschen.

Mit Kind und Kegel

Für ein erfülltes Leben im Grätzel braucht es auch Möglichkeiten, um aus den eigenen vier Wänden rauszukommen. Für Eltern und deren Sprösslinge sind Spielplätze und Parks essenzielle Orte für Freizeit, Spiel und Spaß. Bekanntlich zählt Wien zu den grünsten Städten der Welt. Beweisstück A: In Wien gibt es 995 städtische Parkanlagen, 26 davon befinden sich im Ersten. In diesen Parks kann man auf 1.185 Bänken Platz nehmen.

Was die Parkflächen angeht, liegt die City im Mittelfeld. Spielplätze gibt es hingegen nur wenige: Elf Spielplätze stehen an fünf Standorten zur Verfügung. Damit haben große und kleine Kinder immerhin 3.794 Quadratmeter zum Austoben.

